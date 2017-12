Mit der Dampflok zum Weihnachtsmarkt

Mehr als 80 Aussteller präsentieren sich am Wochenende in Losheim.

Losheim (red) In der Eisenbahnhalle Losheim findet am 2. und 3. Dezember der große Weihnachtsmarkt statt. Parallel dazu veranstaltet die Museumseisenbahn Losheim ihre Nikolausfahrten. Am 3. Dezember findet in Losheim zusätzlich ein verkaufsoffener Sonntag statt. Das Ambiente der historischen Eisenbahnhalle und die Vielfalt der Aussteller sowie die kulinarischen Angebote machen diesen Markt in seiner inzwischen neunzehnten Auflage zu einem Erlebnis. Mit mehr als 80 Ausstellern ist der Markt der größte im Hochwaldraum. Vertreten sind Händler, Kunsthandwerker, Hobbykünstler, Vereine und Organisationen. Angeboten werden Weihnachtsgestecke, Werke aus Ton, Schmuck, Holzfiguren, Bastelarbeiten, Keramik, Wachsprodukte und vieles mehr.

Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts: Samstag von 14 bis 19 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Informationen: Tourist-Information Losheim, Telefon 06872/9018100 oder <%LINK auto="true" href="http://www.losheim.de" text="www.losheim.de" class="more"%>