Mitstreiter für Bauerngarten gesucht

(red) Der Beurener Bauerngarten sucht Mitarbeiter. Der noch junge Verein Beuren brutschelt möchte im Zentrum von Beuren einen Ort der Begegnung schaffen, den „Beurener Bauerngarten“. In der Friedhofstraße, Ecke Gartenweg, soll ein kleiner Garten mitentstehen. Hier sollen Hochbeete aufgestellt werden, die Platz zum Pflanzen und Ernten für jedermann bieten. Ein Hochbeet wird sogar extra für die kleinen Gärtner angelegt.

Am Samstag, 5. Mai 2018, treffen sich die Helfer um 9 Uhr in ­Beuren am Garten, um gemeinsam anzupacken und das Projekt umzusetzen. Die vorbereiteten Hochbeete sollen dann aufgestellt und befüllt werden.

Der Verein möchte traditionelle Selbstversorgung mit heimischen Gemüsen und Kräutern, die selbst gepflanzt, gepflegt und geerntet werden, fördern. Eine Kräuterspirale soll natürliches Würzen beim Kochen ermöglichen. Darüber hinaus wird ein Ort der Begegnung für Jung und Alt geschaffen. Ein Platz, an dem man mit der Natur verbunden ist, selbst gärtnert oder einfach nur Ruhe und Stille findet.

Für das Projekt „Beurener Bauerngarten“, welches finanziell von der LAG Erbeskopf unterstützt wird, suchen die bisherigen Mitstreiter weitere Helfer. Wer will, kann zum Helfertreffen am Samstag, 5. Mai, um 9 Uhr zum Garten in Beuren kommen.

Wenn Mitstreiter nicht mit ihrer Arbeitskraft unterstützen können, freuen sich die Mitglieder des Vereins über Spenden in Form von Mutterboden, Gartengeräten, großen Pflanztöpfen, Pflanzen, Setzlingen, Kräutern, Stauden oder über finanzielle Unterstützung.