Musik und Spiele

Die Freiwillige Feuerwehr und die Jugendwehr in Kell am See haben am Wochenende ein Doppeljubiläum gefeiert. Von Hans Muth

90 Jahre Feuerwehr und 45 Jahre Jugendfeuerwehr in Kell am See waren Anlass für eine gebührende Feierlichkeit am vergangenen Wochenende. Die Fahr zeughalle hatten die Ausrichter leer geräumt und bestuhlt, doch das Wetter machte im positiven Sinne einen Strich durch diese Rechnung. Es war warm und sonnig, und die Veranstaltung fand an beiden Tagen auf dem Gelände des neuen Feuerwehrgerätehauses statt.

„Dieses Feuerwehrhaus mit seinem riesigen Umfeld ist ein Gewinn für die Feuerwehr und die Ortsgemeinde“, schwärmte Werner Herpel aus Kell am See. „Hier lässt sich nebenbei auch sehr gut feiern.“ In der Tat. Während es sich die Gäste bei Kulinarischem und kalten Getränken gutgehen ließen, konnten sie das Geschehen auf dem Gelände beobachten, ohne ihre Plätze zu verlassen. Bereits am Samstag wurden die Gäste bei einem bunten Abend mit Musik unterhalten. Beim Kindertag am Vormittag hatten die Kleinen die Möglichkeit, ein Feuerwehrdiplom zu erwerben, das sie stolz nach Hause tragen durften.

Der Sonntag begann mit einem zweistündigen Frühschoppenkonzert, gestaltet durch den örtlichen Musikverein Concordia, der wieder einmal den Zusammenhalt der Vereine in der Hochwaldgemeinde dokumentierte.