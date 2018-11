Musikverein präsentiert neues Weihnachtsmusical

Das Musical-Project um den Sitzerather David Steines hat sich etwas Neues einfallen lassen, um auf die Advents- und Weihnachtsfeiertage einzustimmen. Präsentiert vom Musikverein Neuhütten wagt sich das Team an die biblische Geschichte des Moses und den Auszug der Israeliten aus Ägypten, auf eine neue, unkonventionelle Art.

Die Geschichte des Volkes Israel wird von der Berufung Moses über den Auszug aus Ägypten bis zum Empfang der zehn Gebote am Berg Sinai dargestellt. Mit den Geboten schloss Gott einen Bund mit dem Volk Israel, das von da an nach diesen Regeln leben und handeln sollte. Gott hatte das Volk Israel erwählt, seine Gebote zu befolgen und den neuen Glauben in die Welt zu tragen.

Das Musical aus der Feder von Michael Kunze und Dieter Falk wird von den Darstellern auf ihre eigene, besondere Art interpretiert. Gerade hat die Probenarbeit begonnen.

Der Termin für die Aufführung ist der 7. Dezember im Bürgerhaus in Neuhütten. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets gibt es bei: Karo’s Lädchen Otzenhausen, Bäckerei Becker Neuhütten, Praxis Dr. Steines Türkismühle, Musical Project School Türkismühle, Musikverein Neuhütten (06503/3303) oder online unter www.ticket-regional.de