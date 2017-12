(red) Der Musikverein Concordia Kell am See veranstaltet mit dem Kirchenchor Kell-Reinsfeld am Sonntag, 10 Dezember, um 17 Uhr ein Adventskonzert in der katholischen Pfarrkirche Sankt Bartholomäus in Kell. Beide tragen ein eigenes Programm vor, spielen aber auch gemeinsam Stücke.