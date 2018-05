später lesen Polizei Nach Parkunfall in Mandern: Polizei sucht Unbekannten FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Auf dem Dorfplatz in Mandern (Gartenfeldstraße) ist am Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr ein VW Polo von einem Unbekannten an der Fahrertür beschädigt worden.