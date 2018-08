später lesen Natur Nächtliche Fledermaus-Safari Teilen

Der Naturpark Saar-Hunsrück lädt Familien und Kinder ab sechs Jahren im Rahmen des Zukunftsdiplom Agenda 21 am Freitag, 24. August, zu einer Fledermaus-Safari ein. Die geführte Route startet um 20 Uhr, führt rund um die Naturpark-Gemeinde Kell am See und endet schließlich gegen 22.30 Uhr.