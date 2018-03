Natur Natur sein lassen – so heißt das Motto in Nationalparks. Doch kann der Wald einfach sich selbst überlassen werden? Welche Ziele, welche Unterschiede, welche Konzepte gibt es?

Die nächste Nationalpark-Akademie am Montag, 22. Januar startet um 19 Uhr im Kommunikationsgebäude Raum 9938 auf dem Umwelt-Campus Birkenfeld in der Neubrücker Straße in Hoppstädten-Weiersbach.