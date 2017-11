später lesen Nationalparkkirche lädt zum Adventsgrillen ein Teilen

Twittern

Teilen



Neuhütten-Muhl (red) Die Nationalparkkirche in Muhl feiert am Freitag, 1. Dezember, ihren ersten Geburtstag. Die Feier beginnt um 18 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Nationalparkkirche.