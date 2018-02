Neue Kinderchorleiterin stellt sich vor

Judith Piroth hat die Leitung des Kinderchors in Gusenburg übernommen. Die 22-Jährige studiert an der Hochschule in Saarbrücken Musik und Englisch auf Lehramt. Nebenbei arbeitet sie viel mit Kindern und Jugendlichen und gibt ihnen Musikunterricht an verschiedenen Instrumenten. Ihr Studium umfasst auch die Leitung von Chören und das Dirigieren von Bläserklassen. Ihre erste Probe in Gusenburg leitet Piroth am Freitag, 2. März, um 17 Uhr im Pfarrsaal. Im Anschluss steht sie für Fragen bereit.