Neue Leitung für Ambulante Hospize 

Die Organisation der Einrichtungen in Hermeskeil und Morbach liegt jetzt in den Händen von Marion Schronen.

Die studierte Theologin und Pädagogin Marion Schronen arbeitet seit Anfang 2016 als Hospizfachkraft und Bildungsbeauftragte für das Ambulante Hospiz Hochwald in Hermeskeil. In einer kleinen Feierstunde wurde Marion Schronen jetzt als neue Leitung des Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes (AHPB) Hermeskeil-Morbach begrüßt. Im Rahmen von Veränderungen der Leitungsstruktur in den Hospizen der Marienhaus Unternehmensgruppe hatten Schwester Marianne Meyer (Geschäftsführung Marienhaus Holding GmbH) und Christoph Drolshagen (Leitung Marienhaus Hospize) sich entschieden, die organisatorische Leitung der Ambulanten Hospize in Hermeskeil und Morbach in die Hände von Marion Schronen zu legen.

Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des Ambulanten Hospizes Hochwald und des Ambulanten Hospizes Morbach haben sich im Haus der Begegnung in Thalfang getroffen, um Marion Schronen als neue Leiterin beider Hospize willkommen zu heißen. Marion Schronen hat diese Aufgabe Anfang Oktober von Christoph Drolshagen übernommen, dem Leiter der Marienhaus Hospize. Das, so Drolshagen, stärke die Hospizarbeit vor Ort und es werden dadurch viele Wege verkürzt. Und die Marienhaus Unternehmensgruppe bleibe als starker Träger der Hospizarbeit nach wie vor präsent, begrüßte auch Detlef Willems, der Vorsitzende des Hospizvereins Hochwald, diesen Schritt.

Marion Schronen hat, wie sie in ihren Dankesworten ausführte, spontan zugesagt, als ihr die neue Aufgabe angeboten wurde. Dabei wisse sie, dass die beiden Hospize in Morbach und Hermeskeil unterschiedlich seien, „aber einig im Ziel“, nämlich mit den ehrenamtlichen Hospizbegleitern – der wichtigsten bürgerschaftlichen Stütze in einem Hospizdienst – schwerstkranken Menschen ein Leben bis zuletzt in Würde zu ermöglichen. „Für diese Leitungsaufgabe ist Marion Schronen“ so Schwester Marianne Meyer vom Vorstand der Marienhaus Stiftung, nun einmal „die richtige Frau“.

Der Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst Hermeskeil-Morbach hat zwei Standorte: Ambulantes Hospiz Hochwald, Koblenzer Straße 6, Hermeskeil, Telefon 6503/9214766, E-Mail: hospiz.her@marienhaus.de; marion.schronen@marienhaus.de und Ambulantes Hospiz Morbach, Jugendherbergstraße 25, Morbach, Telefon 06533/9595637.