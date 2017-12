Ein Weg, auf dem es viel zu lernen gibt

Die Themen des Wissenspfades

Der Wissenspfad ist etwa zwei Kilometer lang und beginnt auf dem Dorfplatz von Hentern. Dort sind, wie auch auf dem Besucherparkplatz am alten Forsthaus, jeweils sechs große Bildtafeln als Stern aufgebaut. Sie behandeln die Themen Naturschutz und Jagd in vielerlei Hinsicht. Der Pfad beinhaltet als Schwerpunktthemen die Gewässerrenaturierung, den Bauerngarten am Haus Nieswandt, die Mutterkuhhaltung von Landwirtschaftsmeister M. Hausen, die Feuchtwiesen mit den Narzissenvorkommen, die Imkerei der Familie Huwer im Mühlendriesch und die Pegelmessstation an der Ruwer. An Einzelthemen sind die in der Region vorkommenden Hauptbaumarten beschrieben. Rund um die Beobachtungskanzel sind Tiersilhouetten aufgebaut und die Tierarten beschrieben. Außerdem gibt es ein sogenanntes Insektenhotel und zahlreiche Nisthilfen.