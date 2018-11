später lesen Infrastruktur Neues Glasfasernetz für Hermeskeil in Betrieb Teilen

(red) Anwohner und Gewerbetreibende in Hermeskeil verfügen jetzt flächendeckend über Glasfaseranschlüsse fürs schnelle Internet. Das neue Breitbandnetz, das die Firma innogy Highspeed in Teilen der Stadt und in den Gewerbegebieten verlegt hat, ist offiziell in Betrieb genommen worden.