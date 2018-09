später lesen Regionale Produkte Neues von Ebbes von Hei: Hochwälder Treberbrot FOTO: Ebbes von hei FOTO: Ebbes von hei Teilen

(red) Im Angebot der Initiative Ebbes von Hei, über die in der Region Saar-Hunsrück erzeugte Lebensmittel vermarktet werden, gibt es ein neues Produkt: Das Hochwälder Treberbrot ist ab sofort in Bäckereien erhältlich, unter anderem in Kell am See und Hermeskeil.