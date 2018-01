Stadt begrüßt Jahr 2018 mit Neujahrsempfang

Was hat das vergangene Jahr der Stadt Hermeskeil gebracht? Und welche Herausforderungen stehen nun vor der Tür? Darum geht es unter anderem beim traditionellen Neujahrsempfang der Stadt, zu dem neben politischen Amtsträgern und Vereinsmitgliedern auch vor allem die Bürger eingeladen sind. Diesmal wird der Abend gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Hermeskeil veranstaltet. Die Stadtkapelle sorgt wie gewohnt für den musikalisch-festlichen Rahmen. Der Empfang beginnt am Freitag, 12. Januar, um 19 Uhr in der Hochwaldhalle Hermeskeil.