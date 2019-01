später lesen Konzert Neujahrskonzert des MV Harmonie Neuhütten Teilen

Der Verein Harmonie Neuhütten lädt am Samstag, 19. Januar, um 20 Uhr zu einem Neujahrskonzert in das Bürgerhaus am Dollberg in Neuhütten ein. Der Abend wird eröffnet mit „Vita pro Musica“ von Thiemo Kraas.