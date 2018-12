Ein Neujahrskonzert gibt es in der Martinuskirche Hermeskeil am Dienstag, 1. Januar, 17 Uhr, zu hören.

Der Förderverein für Kirchenmusik veranstaltet den Auftritt. Mitwirkende sind der Chor Ton in Ton, Dekanatskantor Rafael Klar in seiner Funktion als Chorleiter und Organist, der Kirchenmusikerkollege Damian Bach am Klavier sowie Stefan Butterbach an der Trompete.

Darüber hinaus gastiert das Holzbläserquintett Nimm5 erstmals in Hermeskeil und tritt auf. Das Ensemble spielt in der klassischen Besetzung Flöte, Klarinette, Oboe, Fagott und Horn. Im Konzert spielen die Ensemblemitglieder als Hauptwerke ein Quintett von Franz Danzi sowie die Nussknacker-Suite von Pjotr Iljitsch Tschaikowski, hier in einer speziellen Bearbeitung der populären Ballettmusik für Sinfonieorchester.

Der Chor Ton in Ton bringt beschwingtes Liedgut zu Gehör. Im Anschluss an das Konzert gibt es einen Sektempfang. Der Eintritt ist frei.