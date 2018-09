später lesen Freizeit Night-Fever-Party im Johanneshaus Teilen

Völlig losgelöst feiern ist am Samstag, 29. September, in Hermeskeil angesagt. Bereits zum dritten Mal lädt dort die Kolpingsfamilie zur SWR1-Night-Fever-Party ins Johanneshaus in der Martinusstraße ein.