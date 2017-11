später lesen Nikolausfahrten der Museumsbahn Teilen

Twittern

Teilen



Losheim am See (red) Am Wochenende des 2. und 3. Dezember starten die Nikolausfahrten der Museumsbahn Losheim. Parallel dazu findet der große Weihnachtsmarkt in der Eisenbahnhalle Losheim statt.