Nikolausmarkt zugunsten krebskranker Kinder

Zugunsten der Kinderkrebsstation in Sumy (Ukraine) gibt es am Samstag, 1. Dezember, einen Nikolausmarkt auf der Burg Heid. Zum 14. Mal veranstaltet die Not- und Katastrophenhilfe Schöndorf-Heddert den weihnachtlichen Markt.