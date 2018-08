Nonnweiler: Seniorentanzgruppe fährt zu Rhein in Flammen

Die Seniorentanzgruppe des Seniorenbeirats der Gemeinde Nonnweiler veranstaltet einen Tagesausflug nach Rüdesheim und St. Goar zum Feuerwerkspektakel Rhein in Flammen. red

Termin ist am Samstag, 15. September. Abfahrt in Freisen (Landkreis St. Wendel) ist um 11 Uhr an der Bushaltestelle. In Trier-Ruwer hält der Bus um 12.20 Uhr. Vor der Kulisse der Loreley und den Burgen Katz und Rheinfels wird das Feuerwerk gegen 21 Uhr gezündet. 60 bis 70 beleuchtete Fahrgastschiffe liegen dabei in der Mitte des Rheins vor Anker. Die beiden Burgen Katz und Rheinfels bilden abwechselnd die romantische Kulisse der Höhenfeuerwerke.

Die Teilnahme an dem Tagesausflug kostet 20 Euro.

Anmeldung bei Matthias Burger, Telefon: 0163/1826622.