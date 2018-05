Picknick für Jung und Alt im Hermeskeiler Stadtpark

Es gibt eine Neuauflage der Aktion „Picknick im Hermeskeiler Stadtpark“. Am Freitag, 25. Mai, ab 15.30 Uhr ist jeder eingeladen, in den Stadtpark von Hermeskeil zu kommen, etwas zu essen und zu trinken dabei zu haben und vielleicht auch noch ein Spiel, das er mit anderen spielen möchte. Auch die Organisatoren vom Familiennetzwerk Hafen und Mehrgenerationenhaus Johanneshaus stellen Spiele zur Verfügung. Außerdem bietet der Park selber mit seinen Spielgeräten viele Möglichkeiten. Als besondere Attraktion tritt Matthias Webel mit seinem Musik-Mitmach-Programm auf.

Es gibt eine Neuauflage der Aktion „Picknick im Hermeskeiler Stadtpark“. Am Freitag, 25. Mai, ab 15.30 Uhr ist jeder eingeladen, in den Stadtpark von Hermeskeil zu kommen, etwas zu essen und zu trinken dabei zu haben und vielleicht auch noch ein Spiel, das er mit anderen spielen möchte. Auch die Organisatoren vom Familiennetzwerk Hafen und Mehrgenerationenhaus Johanneshaus stellen Spiele zur Verfügung. Außerdem bietet der Park selber mit seinen Spielgeräten viele Möglichkeiten. Als besondere Attraktion tritt Matthias Webel mit seinem Musik-Mitmach-Programm auf.

So soll sich der Stadtpark an dem Freitagnachmittag in eine Spiel- und Musikoase verwandeln, in der sich Jung und Alt begegnen. In dieser entspannten Atmosphäre können Kontakte zu anderen Familien und Älteren geknüpft werden.

Bürgermeister Hartmut Heck hat sich bereit erklärt, die Schirmherrschaft für den Nachmittag zu übernehmen.