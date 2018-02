Hermeskeil ist jetzt eine Etappe auf dem Weg des Sankt Martin

Der Martinuspilgerweg

Der europäische Kulturweg „St. Martin von Tours“ (www.martinuswege.eu) verbindet über mehr als 2500 Kilometer vier Routen. Zwei führen vom ungarischen Szombathely, Geburtsort Martins (316 bis 397), nach Tours, wo Martin Bischof war. Eine verläuft südlich der Alpen, eine nördlich durch Österreich, Deutschland, Luxemburg, Belgien und Frankreich. Die 2016 eröffnete „Mittelroute“ wird derzeit vom Kulturzentrum St. Martin in Rottenburg am Neckar entwickelt. Sie führt über 275 Kilometer von Bingen über Martinskirchen-Standorte wie Bad Kreuznach, Martinstein oder Rhaunen durchs Bistum Trier nach Luxemburg. Zu den Etappen in der Region zählen Hermeskeil, die Nationalparkkirche in Muhl, die Gedenkstätte KZ Hinzert sowie Kirchen im Ruwertal, in Schweich und Trier. Die „Via sancti Martini“ zählt seit 2005 zu den „Europäischen Kulturstraßen“. Ihr Erkennungszeichen sind ein gelbes Kreuz oder ein Fußabdruck mit Mantel und Schwert.