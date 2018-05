später lesen Polizei Auto an Fahrerseite zerkratzt Teilen

Twittern

Teilen



In der Nacht zum Samstag wurde laut Polizei Hermeskeil in Hermeskeil in der Doanatusstraße ein vor dem Wohnanwesen abgestelltes Fahrzeug durch bisher unbekannte Täter auf der Fahrerseite zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.