An einem in der Trierer Straße in Hermeskeil geparkten blauen Audi A 3 ist laut Mitteilung der Polizei der rechte Außenspiegel abgetreten worden. Die Straftat sei in der Nacht zum Samstag, 6. Januar, verübt worden.