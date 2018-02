später lesen Gesellschaft Johanneshaus sucht einen Praktikanten Teilen

Twittern

Teilen



Das Hermeskeiler Mehrgenerationenhaus Johanneshaus bietet ab März eine Praktikumsstelle an. Beginn und Ende des Praktikums können frei bestimmt werden. Ebenso kann die inhaltliche Ausgestaltung in einem Gespräch geklärt werden. Zum Beispiel kann der Praktikant das Sekretariat bei seiner Arbeit unterstützen. oder sich in der Familien-, Senioren- und Flüchtlingsarbeit einbringen.