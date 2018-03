später lesen Polizei Quad gestohlen – Zeugen gesucht Teilen

Twittern

Teilen



Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines Quads in der Raiffeisenstraße in Hermeskeil, als er am Donnerstagnachmittag feststellen musste, dass sein Gefährt von bisher unbekannten Tätern entwendet wurde.