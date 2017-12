Räte sprechen über Forst und Jugendarbeit

Die Beratung und Beschlussfassung über die Zustimmung der Ortsgemeinde Schillingen zum Fusionsvertrag zwischen den Verbandsgemeinden Kell am See und Saarburg ist eines von mehreren Themen der nächsten Sitzung des Gemeinderates Schillingen. Sie beginnt am Donnerstag, 14. Dezember, um 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus. Im öffentlichen Sitzungsteil geht es außerdem unter anderem um die Forstwirtschaftspläne 2018, Investitionen in das W-Lan-Netz und die Jugendarbeit.