Fest für die ganze Familie im Feuerwehrmuseum

Zu einem Fest für die ganze Familie lädt das Feuerwehr-Erlebnismuseum Hermeskeil am Sonntag, 13. Mai, ab 10 Uhr ein. Junge Besucher stehen an diesem Tag im Mittelpunkt: Mit einem Kinderfest werden ihnen die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr nähergebracht. Während einer Rallye durchs Museum gilt es, zahlreiche Fragen zu beantworten. Ein echtes Feuer darf auch nicht fehlen, Stockbrotmachen ist am Nachmittag angesagt. Höhepunkte an diesem Tag sind sicher die beiden Vorführungen von Stefan Eckhardt (Brandschutz- und Elektroinstallation, Idar Oberstein). Er demonstriert den Besuchern unter anderem die Auswirkungen der Explosion einer Spraydose. Eine weitere Attraktion werden die beiden Löschübungen der historischen Löschguppe der Feuerwehr Gollenberg (Landkreis Birkenfeld) sein. Auch gibt es ein Kinderschminken. Ab 14.30 Uhr unterhält der Musikverein Damflos die anwesenden Gäste. Wer eine Tasse Kaffee oder ein Stück Kuchen genießen möchte, ist ab 12 Uhr in die Cafeteria des Museums eingeladen. Würstchen vom Grill und kühle Getränke sorgen ebenfalls für das leibliche Wohl.