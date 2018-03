später lesen Polizei Randalierer treten Außenspiegel ab Teilen

Zwei Autos sind in der Nacht von Freitag, 12. Januar, auf Samstag, 13. Januar, in der der Klosterstraße in Hermeskeil beschädigt worden. An beiden Personenwagen wurde der rechte Außenspiegel unter Einsatz von Gewalt zerstört, teilt die Polizei mit. Der Täter beziehungsweise die unbekannten Täter waren nach Ermittlungen der Polizei offenbar zu Fuß von der Innenstadt kommend durch die Klosterstraße unterwegs. Die Außenspiegel an den beiden Autos müssen sie dabei abgetreten oder abgerissen haben. Der Sachschaden, der dabei entstand, dürfte sich auf etwa 1000 Euro belaufen.