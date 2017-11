später lesen Rascheider Rat tagt zum Gemeindewald Teilen

Rascheid (red) Um den Wirtschaftsplan für den Gemeindewald, Pflasterarbeiten am Friedhof und Erdarbeiten an der Grillhütte geht es am Donnerstag, 30. November, im Rascheider Gemeinderat. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Gasthaus Leyendecker.