Rat stimmt über Fusionsvertrag ab

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats Waldweiler beginnt am Mittwoch, 13. Dezember, um 18.45 Uhr im Gasthaus Zender, Römerstraße 1, in Waldweiler. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Beratung und Beschlussfassung über die Zustimmung der Ortsgemeinde Waldweiler zum Fusionsvertrag zwischen den Verbandsgemeinden Kell am See und Saarburg, die Straßenbeleuchtung im Zuge des Kreisstraßenausbaues K 68/K 78 Manderner Straße/Haupt- und Saarstraße, der Beschluss eines Sanierungskonzeptes zur Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung sowie die Forstwirtschaftspläne 2018.