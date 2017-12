später lesen Kommunalpolitik Zerfer Räte sprechen über Verwaltungsfusion Teilen

Die Beratung und Beschlussfassung über die Zustimmung der Ortsgemeinde Zerf zum Fusionsvertrag zwischen den Verbandsgemeinen Kell am See und Saarburg ist eines von mehreren Themen der nächsten Sitzung des Zerfer Ortsgemeinderats. Sie beginnt am Donnerstag, 14. Dezember, um 19 Uhr im Bürgerhaus, Engelstraße 1, in Zerf zunächst mit dem nicht öffentlichen Sitzungsteil.