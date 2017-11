später lesen Rategeschichten und Musik Teilen

Hermeskeil (red) Für Fans von skurrilen und makabren Rategeschichten veranstaltet die Hermeskeiler Buchhandlung Lorenzen am Donnerstag, 30. November, um 19 Uhr einen Black-Stories-Abend. Der Hermeskeiler Autor und Musiker Matthias Leo Webel moderiert die Rätselrunde, in welcher er eine Auswahl an Geschichten aus seiner "Black Stories Scary Music Edition" zum Besten gibt.