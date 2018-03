Bitte vormerken: Nach dem großen Erfolg 2016 startet der Quartettverein Concordia Reinsfeld in diesem Jahr zum zweiten Mal das Chorprojekt „Vokal-Experiment(a)“. Abschließender Höhepunkt ist das Konzert „Klangmomente“ am Samstag, 27. Oktober. Für die Programmgestaltung wird klassische und moderne, traditionelle und experimentelle Chorliteratur einstudiert.

Gesucht sind wieder begeisterte Sänger jeden Alters, die in den Sparten Männerchor und gemischter Chor mitmachen wollen.

Das erste Treffen ist am Samstag,

17. März, um 15 Uhr in der Kulturhalle Reinsfeld.

Weitere Informationen gibt es bei

Hildegard und Herbert Eiden, Telefon 06503/800355, und Andrea Stüber, Telefon 06503/6252 sowie allen Aktiven des Quartettvereins Concordia.