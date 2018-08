545 Euro kamen beim Garten-Flohmarkt von Familie Schröder in Hermeskeil zusammen. Damit wurde deutlich mehr – beziehungsweise sogar mehr als das Doppelte wie in den Jahren zuvor gespendet. Bei den vorherigen drei Garten-Flohmärkten lag die Summe bei 250 bis 350 Euro.

„Das war ein voller Erfolg“, freut sich Helga Schröder, die den Betrag an die Kinderkrebsstation in Trier übergeben wird. Zu danken sei das Käufern und Spendern – aber auch den vielen Helfern, die mit anpackten am Samstag und Sonntag sowie dem vorherigen Bericht im Trierischen Volksfreund.

(urs)