Ruck Zuck startet Vorverkauf

(red) Der Kartenvorverkauf für die Veranstaltungen des Karnevalsvereins Ruck Zuck beginnt am 20. Januar bei der Vorverkaufsstelle Uhren Haag. Die Kombikarte, bestehend aus den Eintritskarten für die Prunk-und Galasitzung und für die Gaudi Night, kostet zwölf Euro statt 16 Euro im Einzelkauf. Der Gruppentarif für die Gaudi Night bleibt bestehen. Beim Kauf von mehr als vier Eintrittskarten beträgt der Vorverkaufspreis sechs Euro pro Karte. Alle Vereine erhalten beim Kauf von über zehn Eintrittskarten einen Gruppentarif für die Prunksitzung. Der Kartenpreis beträgt dann sechs Euro. Die Prunksitzung findet am 3. Februar um 20.11 Uhr statt, die Gaudi Night am 10. Februar. Alle Veranstaltungen finden in der Hochwaldhalle statt.