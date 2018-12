Rechtzeitig vor der Fusion der beiden Verbandsgemeinden Saarburg und Kell ist auch aus den beiden CDU-Verbänden eine neue Einheit geworden. In Waldweiler wurde ein neuer Vorstand gewählt.

Die CDU in der Verbandsgemeinde Saarburg und Kell am See hat einen neuen Vorstand. Nach den Rechenschaftsbericht der Vorsitzenden Simone Thiel (Gemeindeverband Saarburg) und Sascha Kohlmann (Gemeindeverband Kell am See) wurden beide Vorstände einstimmig entlastet. Dadurch war der Weg zur Neuwahl eines gemeinsamen Vorstands für die ab Januar 2019 bestehende VG Saarburg-Kell frei. Bei den Neuwahlen wurde Sascha Kohlmann (Schillingen) zum Vorsitzenden gewählt. Stellvertreter sind Sigfried Büdinger (Ayl), Daniel Schartz (Wincheringen), Jens Anell (Schillingen und Holger Härtel (Saarburg) gewählt.

Weiter wurden gewählt: Mitgliederbeauftragter Tim Kohley (Mandern), Schatzmeister Michael Bidinger (Schoden), Schriftführerin Heidi Biewer (Kell am See), Öffentlichkeitsarbeit Johanna Lellig (Mannebach). Beisitzer: Dr. Egbert Adam (Serrig), Kristina Arends (Freudenburg), Dirk Benzschawel (Irsch), Tim Fusenig (Saarburg), Roland Konter (Trassem), Stefanie Lemmer (Palzem), Herbert Martini, (Greimerath), Christine Schäfer (Ayl), Philipp Schmitt (Zerf), Frank Tapprich (Vierherrenborn), Johannes Thebach (Saarburg), Cornelius Theis (Saarburg), Jörg Thielmann (Freudenburg), Reiner Poth (Schillingen), Maria Weber (Saarburg), Astrid Zuche (Saarburg).