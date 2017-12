Treibjagd bei Schillingen

Eine Treibjagd findet am Samstag, 16. Dezember, im Jagdbezirk Burg Heid, Schillingen, statt. Im Gebiet der Treibjagd liegen der Sportplatz Schillingen, die Wanderwege Ruwer-Hochwald Schleife und Schillinger Panoramaweg sowie der Ruwer-Hochwald-Radweg. Wanderer und Radfahrer werden gebeten, auf den betroffenen Wegen besonders aufmerksam zu sein und die Hinweise vor Ort zu berücksichtigen. Weil bei der Treibjagd möglicherweise Tiere bloß angeschossen werden, kann es sein, dass anschließend nach den verletzten Tieren gesucht werden muss und diese so genannte Nachsuche bis in die frühen Abendstunden dauert.