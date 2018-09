später lesen Kirche Schillingen: Nacht der offenen Kirche St. Albanus Teilen

Im Rahmen der Firmvorbereitung und als Auftakt der 72-Stunden-Aktion 2019 findet am Freitag, 28. September, eine Nacht der offenen Kirche in und um die Pfarrkirche St. Albanus in Schillingen statt.