(ct) Die Damenmannschaft des TuS Schillingen bietet am Mittwoch, 20. Juni, ab 19 Uhr, ein Schnuppertraining an. Egal ob Profi, Neu- oder Wiedereinsteiger, alle Interessierten sind herzlich auf die Sportanlage in Schillingen eingeladen.