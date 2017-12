Schüler singen und plaudern mit Senioren

Jugendliche der IGS Hermeskeil haben das Hochwald-Altenzentrum St. Klara besucht.

Bereits Tradition hat der Besuch der Schüler der 5. bis 10. Klassen der Integrierten Gesamtschule (IGS) Hermeskeil bei den Bewohnern des Hochwald Altenzentrums St. Klara.

Die Schüler haben mit den Senioren einige vorweihnachtliche Stunden mit Spielen, Gesprächen und gemeinsamem Singen von Weihnachtsliedern verbracht.

Durch die Initiative des Lehrers Bastian Becker, der diesen Besuch organisiert hatte, wurde der gemeinsame Vormittag zu einem vollen Erfolg.

Zudem unterstützte der Chor der Integrierten Gesamtschule Hermeskeil unter der Leitung von Melanie Johann das Gelingen des Beisammenseins: Der Chor besuchte alle Stationen des Hochwald-Altenzentrums St. Klara und sang gemeinsam mit den Bewohnern traditionelle und moderne Weihnachtslieder.

Die Senioren freuten sich riesig über den Besuch der IGS-Schüler. So hob eine Bewohnerin heraus, dass es für sie immer etwas ganz Besonderes sei, „wenn die Jugendlichen kommen und so zeigen, dass sie auch an die Alten denken“. Und auch die Schülerinnen und Schüler erlebten den Besuch als eine spannende Abwechslung von ihrem Schulalltag.

Kein Wunder also, dass sie sich schon auf den nächsten Besuch freuen, der im Frühjahr vorgesehen ist.