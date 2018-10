Schulgebäude in Zerf Thema im Keller Verbandsgemeinderat

Das Gremium tagt am Donnerstag ab 18 Uhr im Gemeindehaus Heddert. Es geht auch um Windkraft.

Die Übertragung des Schulgebäudes in Zerf auf die Verbandsgemeinde Kell am See ist am Donnerstag, 25. Oktober, ab 18 Uhr ein Thema im Verbandsgemeinderat. Das Gremium tagt im Gemeindehaus in Heddert.

Seit die Realschule plus Kell/Zerf nur noch am Standort Kell besteht, ist der Landkreis Trier-Saarburg auch nicht mehr Träger der Grundschule in Zerf. Die Verbandsgemeinde Kell möchte die Schule zu einem von zwei zentralen Grundschulstandorten in der Verbandsgemeinde ausbauen.

Der Rat befasst sich dort außerdem mit den Einwänden, die zum neuen Entwurf des Windkraft-Flächennutzungsplans bei der Verwaltung eingegangen sind.

Der Plan sieht Flächen bei Greimerath, Mandern, Kell am See und am Dreikopf für Windräder vor.

Weitere Themen der Sitzung des Verbandsgemeinderats sind eine Renaturierung des Großbachs, die neue Struktur für die Holzvermarktung und geplante Investitionen für die nächsten Jahre.