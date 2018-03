später lesen Bildung Schulgemeinschaft spendet 1575 Euro für kranke Kinder Teilen

(red) Beim Adventsbasar der Grund- und Realschule plus Kell am See/Zerf hat die Schulgemeinschaft 1575 Euro an Spenden für die Villa Kunterbunt gesammelt. Der Verein betreibt in Trier am Klinikum Mutterhaus ein Betreuungs- und Nachsorgezentrum für krebs-, chronisch- und schwerkranke Kinder und kümmert sich auch um deren Familien.