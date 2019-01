Wer hilft in Konz, Saarburg und Hochwald?

In fast allen Bundesländern gibt es Schiedsämter, die die Justiz entlasten sollen. In Rheinland-Pfalz werden die Schiedsmänner und -frauen auf Vorschlag der Gemeinde- oder Stadträte von den Direktoren der jeweiligen Amtsgerichte ernannt. Sie üben dieses Ehrenamt für fünf Jahre aus, danach wird erneut über die Besetzung entschieden. Schiedspersonen müssen mindestens 30 Jahre alt sein und sollten aufgrund ihrer Persönlichkeit besonders dazu geeignet sein, im Streitfall zu vermitteln. Zuständig ist immer die Schiedsperson in dem Bezirk, wo der Antragsgegner wohnt.