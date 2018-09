später lesen Kunst Skulpturen in der Zauberwaldgalerie Teilen

Die Zauberwaldgalerie in Hattgenstein (Landkreis Birkenfeld) lädt am Freitag, 28. September, wieder zu einer Ausstellungseröffnung ein. Zu sehen werden Holzskulpturen von Hermann Spies sein. Seine Werke sind aus dem gemacht, was den Hunsrück wie kein anderes Material widerspiegelt: Holz.