Sternsinger-Aktion in St. Franziskus Hermeskeil

Die Sternsinger-Aktion im Januar ist weltweit die größte Aktion von Kindern für Kinder. Auch die Großpfarrei St. Franziskus Hermeskeil beteiligt sich wieder an der Aktion, die zweifach zum Segen werden soll. Erstens bringen die Sternsinger den Menschen den Segen nach Hause und zweitens sammeln die Kinder und Jugendlichen Spenden für die notleidenden Kinder in Indien und weltweit.

Hier die Termine in der Pfarrei St. Franziskus:

Abtei in der ersten Kalenderwoche ab dem 2. Januar 2018.

Beuren und Prosterath Samstag, 6. Januar. Hinzert Sonntag, 7. Januar. In Beuren treffen sich die Kinder und Jugendlichen am Donnerstag, 4. Januar, um 15 Uhr im Jugendclub, um den Sternsingerfilm anzuschauen und die Gruppeneinteilung vorzunehmen. Am Samstag, 6. Januar, ist Treffen um 9.30 Uhr im Pfarrhaus in Beuren, dort werden sich die Teilnehmer anziehen und die Aktion starten. Später treffen sich alle zum gemeinsamen Essen, Geld zählen und Aufteilen der Süßigkeiten. Nähere Informationen sind bei Carina Wahlen erhältlich.

Bescheid Samstag, 6. Januar, Treffen um 10.00 Uhr in der Kirche.

Damflos Samstag, 6. Januar, Treffen um 10 Uhr in der Kirche.

Geisfeld Sonntag, 7. Januar,.

Gusenburg Samstag, 6. Januar, Treffen um 9.30 Uhr im Pfarrsaal.

Grimburg Samstag, 6. Januar, Treffen um 10 Uhr.

Hermeskeil und Höfchen ab 2. Januar bis 6. Januar, Treffpunkt jeweils 10 Uhr in der Sakristei.

Rascheid und Pölert Samstag, 6. Januar.

Züsch, Neuhütten Samstag, 6. Januar, Treffpunkt um 9 Uhr im Pfarrheim, danach Aussendungsfeier in der Kirche.

Ein Familiengottesdienst mit allen Sternsingern wird am Sonntag, 7. Januar, um 10.45 Uhr in der Pfarrkirche Hermeskeil gefeiert. Der Chor Toninton wird den Gottesdienst musikalisch mitgestalten.