Helfer zahlen Helm: Dem kleinen Finn geht es wieder gut

Tolle Geste, aber das Grundproblem bleibt

Die Erfolgsaussichten in dem Gerichtsverfahren waren für die Familie aus Damflos gering. Es war vorauszusehen, dass die Trierer Richter auf die jüngste Rechtsprechung des Bundessozialgerichts verweisen würden. Demnach sind die gesetzlichen Krankenkassen nun mal nicht verpflichtet, eine Therapie zu bezahlen, die noch nicht durch ihren Ausschuss geprüft worden ist. Beispiele anderer Kassen zeigen, dass es trotzdem einen gewissen Spielraum gibt – in Form freiwillig gewährter Leistungen. Für Betroffene ist das jedoch wenig hilfreich. Denn ist das Köpfchen des eigenen Kindes verformt und verordnet der Arzt eine Helmtherapie, dann ist es für einen Wechsel der Kasse in der Regel zu spät. Im Fall von Finn hat sich glücklicherweise eine private Initiative eingeschaltet, die die Kosten übernimmt. Deren Einsatz ist absolut lobens- und bewundernswert. Das Problem an sich ist damit jedoch nicht gelöst. Dazu müssten schnellstmöglich die nötigen medizinisch-wissenschaftlichen Nachweise erbracht werden, damit die Behandlungsmethode in den Leistungskatalog der Krankenkassen aufgenommen wird. Angesichts der drohenden Folgeschäden, für deren Behandlung die Kassen deutlich mehr zahlen müssten, wäre dies mehr als sinnvoll.

Christa Weber

c.weber@volksfreund.de