Täglich bestens informiert dank der Lese-Ecke

Wie in insgesamt 34 weiterführenden Schulen im ganzen Kreis ist die Sparkasse auch dreifacher Volksfreund-Lesepate in Hermeskeil. Von Björn Pazen

Die eine steht neben dem Kicker im Eingangsbereich, die andere in der großzügig eingerichteten Bibliothek, die dritte zwischen Aufenthaltsbereich und Oberstufenbücherei - die Rede ist von den Volksfreund-Lese-Ecken an den drei weiterführenden Schulen in Hermeskeil.

Integrierte Gesamtschule, Berufsbildende Schule und Gymnasium kommen bereits seit fünf Jahren in den Genuss einer Lesepatenschaft durch die Sparkasse Trier. Das Geldinstitut ist offizieller Pate aller weiterführenden Schulen in Trier und dem Kreis Trier-Saarburg inklusive aller Förderschulen im Rahmen der Aktion „Lesen steckt an“.

Durch dieses Projekt erhalten die Schüler nicht nur in Hermeskeil die Möglichkeit, sich tagesaktuell am roten Lese-Eckentisch über alle wichtigen Nachrichten aus der Welt und der Hochwaldregion zu informieren. Und diese Möglichkeit wird rege von den Schülern genutzt, bestätigen die Schulleiter. „Gerade unsere Oberstufenschüler sind sehr am Zeitunglesen interessiert“, sagt Uwe Sader, stellvertretender Schulleiter des Gymnasiums Hermeskeil. „Montags lesen die Jungs vor allem den Sportteil, ansonsten ist das Interesse an den Zeitungsthemen ganz weit gestreut“, berichtet Markus Lammes, Standortleiter der Berufsbildenden Schule Hermeskeil. „Die Zeitung wird bei uns sehr gut angenommen, das Projekt ist für unsere Schüler - vor allem die älteren - sehr simmvoll und wichtig“, bestätigt auch Christian Schmidt, der Schulleiter der Integrierten Gesamtschule (IGS) Hermeskeil.

Dass es Sinn für die Sparkasse macht, mittels der Volksfreund-Lesepatenschaft in Bildung zu investieren, davon überzeugte sich Carlo Schuff, der Filialleiter der Sparkasse in Hermeskeil. Das Geldinstitut hatte die Partnerschaft für die insgesamt 34 Schulen im vergangenen Jahren bis 2019 verlängert. „Lesen hat noch nie geschadet. Und sich in der Zeitung vor allem über die Region zu informieren ist wichtig für das spätere Berufsleben“, hob Schuff hervor.

Weitere Informationen zum Projekt unter www.lesen-steckt-an.de