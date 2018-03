später lesen Polizei Täter nehmen Tresor mit Teilen

(red) Nicht schlecht staunten Mitarbeiter eines Bauunternehmens in der Trierer Straße in Hermeskeil bei Arbeitsbeginn am Freitagmorgen. In der Nacht hatten Einbrecher der Firma einen Besuch abgestattet. Sie verschafften sich laut Mitteilung der Polizei zunächst gewaltsam Zutritt auf das Firmengelände und anschließend in das Bürogebäude.